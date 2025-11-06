Жители дома № 49 в микрорайоне Береке Костаная с конца сентября — времени старта отопительного сезона — сталкиваются с мутной, ржавой водой и песком в трубах. По словам людей, из-за этого ломается бытовая техника и растут счета за ресурс.

Что говорят жители

«Ломается техника абсолютно вся: сливные бочки бегут, счётчик мотает даже тогда, когда вода не течёт из кранов. Сейчас можно увидеть — счётчик крутится. Две недели не пользуюсь стиральной машиной: она забивается. Один раз чинила, второй раз сказали — может не выдержать. Страшно пользоваться техникой, за которую ещё и платишь», — рассказала жительница дома Анна Торохтий.

По словам Анны, она обращалась в ГКП «Костанай Су», компания несколько раз промывала сети, но эффект держался лишь сутки: «Вчера утром приехали без предупреждения и отключили воду — около 9–10 часов. Люди не успели ни воды набрать, ничего. Приходится покупать — по 750 тенге за бутыль».

С аналогичными жалобами выступили и другие жильцы: в квартирах выходят из строя стиральные машины и сантехника, а в кранах периодически появляется песок.

Что отвечает «Костанай Су»

Начальник участка водопровода ГКП «Костанай Су» Даурен Кункенов сообщил, что первопричиной могла стать некачественная первичная промывка систем подрядными организациями при вводе дома в эксплуатацию:

«Первая причина — неправильная первичная промывка подрядчиками. Видимо, работы проводились некачественно. Сейчас промывка продолжается — это не одного дня, поверьте».

По информации предприятия, с 28 по 30 октября велась поэтапная промывка сетей: сброс выполняли от улицы Достык до дома № 50, затем — до дома № 49 и обратно к улице Достык. «Наша задача — исключить мусор и песок из трубопровода, после этого будут результаты и по внутренним системам. Сроков завершения назвать пока не можем», — добавил Кункенов.

Как оспорить начисления

В «Костанай Су» подчеркнули, что по вопросам, связанным с необоснованными начислениями за воду, жители могут подать письменное обращение в абонентский отдел предприятия для проверки и перерасчёта при наличии оснований.

