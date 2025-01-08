В городской больнице рассказала об обстановке в праздничные дни. По словам и.о.главрача Костанайской горбольницы Артёма Тисленко, в сравнении с прошлым годом, этот Новый год был относительно спокойным.

Артем Тисленко, главный врач Костанайской городской больницы

«Было незначительное увеличение. Люди в алкогольном опьянении отдыхали, развлекательные моменты — это катание на горках. То есть связано с активным проведением выходных. У нас поступил один человек с 31 декабря на 1 января. Пострадал от взрыва петарды. Он получил ранение правой кисти. Взорвалась петарда в руке. Была значительная рана кисти. Потерял ногтевую фалангу. На уровне травмпункта была оказана медпомощь. Больной отпущен домой под наблюдение поликлиники. Этот Новый год люди как-то более спокойно встретили. Погодные условия намного лучше были», — сообщил Артём Тисленко.