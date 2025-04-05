У врачей-травматологов две самые жаркие поры — зима и лето. Сезон горок и катков завершился, но летний начался в этом году слишком рано.

Обычно, говорят в больнице, наплыв пациентов у них происходит к концу мая. Но серьёзный рост детского травматизма зафиксирован уже за минувшую неделю.

«Если в зимний период в травмпункт обращаемость в районе 30-40 обращений в сутки, то буквально за эту неделю обращаемость выросла на процентов 30-40%. В среднем сейчас в сутки обращается 50-60 детей. Отделение полностью забитое сейчас. В отделении 42 ребёнка на 45 коек, то есть отделение полностью, скажем так. Все они, большая часть, по травмам лежат. А впереди ещё летний весь период», — говорит заведующий травматологическим отделением Костанайской областной больницы Расул Греев.

Малышей в отделении совсем мало. Основной контингент пациентов — дети от 10 до 15 лет. Как говорят врачи, в этом возрасте они уже гуляют самостоятельно, без присмотра родителей, и могут начудить. Расул Греев рассказал о недавнем случае, когда на больничной койке оказался подросток после взрыва в его руке петарды.

«Дети играли на улице, и, якобы, со слов детей, нашли они петарду, подожгли её, не успели отбросить, она у них взорвалась. Ребенок был доставлен, у ребенка множественные рваные раны правой кисти. Ребёнку оказана была помощь, все раны были ушиты. Ребенок лежит сейчас в травматологическом отделении», — рассказал врач.

Чаще всего, по словам Расула Греева, дети получают травмы, катаясь на роликах, велосипедах и скейтах. Поэтому врачи советует родителям позаботиться о защите своих детей в виде специальных наколенников и налокотников. А впереди ещё сезон открытых окон, и здесь уже нужно побеспокоиться о безопасности малышей, и установить какие-то защитные механизмы на окна, особенно, если квартира находится на верхних этажах.

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