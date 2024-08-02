Петиция по возврату времени: озвучено предварительное решение

Председатель рабочей группы, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев 2 августа во время публичных обсуждений петиции по возврату прежнего времени в Казахстане озвучил предварительное решение, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, при рассмотрении петиции доводы о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии и на здоровье населения, не нашли подтверждения.

«Министерство здравоохранения уже сказало, что оперирует статистическими данными, и статистика не нашла подтверждения, что перевод часов в 12 областях и трех городах республиканского значения повлиял на самочувствие населения», – заявил Кайрат Балыкбаев.

«В течение всего периода, что мы рассматривали, доводы заявителей не нашли своего подтверждения. Поэтому я озвучиваю предварительное решение министерства, оно звучит так: отказать в удовлетворении петиции», – резюмировал вице-министр.

Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года.

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