Петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов

Фото взято с ru.wikipedia.org
В Казахстане широко и бурно обсуждается тема перевода времени на единый часовой пояс. Жители страны даже создали петицию. И 7 июня 2024 года, она набрала необходимый порог подписей, а именно 50 тысяч голосов, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-петиций, теперь петицию под названием «Вернуть время обратно назад», созданную 22 апреля, направили в госорган на рассмотрение.
Фото: epetition.kz
«Петиция, опубликованная на официальном портале «E-Petition.kz», собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения. Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в 50 тысяч подписей Министерство торговли и интеграции РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации», – прокомментировали в Минторговли
Министерство торговли и интеграции Казахстана организует работу рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений.
Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства.
В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана установили единый часовой пояс (UTC+5).