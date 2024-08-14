Петицию с требованиями к школьной форме запустили казахстанцы

На сайте ePetition появилось обращение, в котором предлагается на законодательном уровне включить требование по длине юбок для старшеклассниц в казахстанских школах, передает NUR.KZ.

В тексте петиции приводится ряд законов РК касательно образования детей в Казахстане. Также автор напомнил, что ношение религиозной формы в школе запрещено. В обращении говорится, что некоторые граждане часто критикуют запрет религиозной одежды и при этом утверждают, что ношение «неприличной одежды поощряется».

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«С целью предотвращения подобных манипуляций предлагается внести дополнения к требованиям к обязательной школьной форме, которая включала бы уточнения некоторых аспектов одежды для обучающихся старших классов. По аналогии с требованиями, регулирующими длину брюк для мальчиков и девочек, которые предписывают надевание брюк, закрывающих щиколотки ног, предлагается включить требование по длине юбок, которые были бы ниже колен и верхнюю одежду, закрывающую декольте. Принятие предлагаемых дополнений способствует предотвращению множества манипуляций, дестабилизирующих общество. В результате можно будет поставить точку в споре по поводу обязательной школьной формы, укрепить светские устои и исключить голословные обвинения», — гласит текст петиции. @Автор: Айбекова Сауле

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