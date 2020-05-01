Петр Тимашев — Память о Великой Отечественной войне

Здравствуй, мой любимый, дедуля Петя!

Пишет тебе твоя праправнучка Вика. Я бы очень хотела, чтобы ты смог прочитать это письмо и понять, как сильно я тебя люблю и горжусь тобой. Дедуля, для меня ты навсегда останешься самым смелым и надёжным человеком. О твоих подвигах мне рассказывала бабушка. Я слушала ее и представляла себе, как нелегко тебе пришлось в годы войны. В ноябре 1941 года ты с односельчанами ушел на фронт. Поцеловал жену и детей и пообещал, что вернешься. И сдержал свое обещание. Но как это было нелегко. Бабушка мне рассказывала о том, как зимой в лютые морозы, вы лёжа на снегу в окопах, отбивали атаки врагов, как урывками спали по ночам, а с утра вновь шли в бой. Как тебе приходилось вступать в рукопашный бой с фашистами. Каждый день ты терял своих друзей, но несмотря на это, верил, что вы обязательно победите. Ты встретил Победу в Берлине. У тебя были ранения и контузии. Но, как рассказывала бабушка, ты не любил о них вспоминать. Ты говорил, о том, что тебе просто повезло остаться живым и вернуться домой. Однажды бабушка показала мне, пожелтевшую от времени газетную вырезку, которую трепетно хранят в нашей семье. Это была статья о твоем подвиге, как ты брал языка. Тогда я была еще маленькой, и эта фраза «брал языка» мне показалась непонятной и даже смешной. А позже я поняла, как важно было захватить в плен противника и получить от него ценные сведения, которые помогли нашим войскам победить. Читая сейчас эту статью понимаю, что ты очень скромно рассказал о том, как вам-разведчикам пришлось добывать «языка», и насколько опасно это было. Ведь никто из вас не знал, вернётся ли он с очередного задания, или падёт смертью храбрых.

Дедуля, ты — настоящий герой! Твоя Победа для нас, своих детей, внуков, правнуков, для тех, кто живёт сейчас и еще будет жить на нашей планете. Я обещаю тебе, что постараюсь сделать всё, чтобы никогда не повторилась эта страшная война. Пока я еще маленькая, учусь во 2 классе. Я – отличница! Мне очень нравятся уроки математики, но совсем недавно меня заинтересовала история, особенно события военных лет. Я считаю, что мы – потомки героев Великой Отечественной войны, должны изучать историю, чтобы никогда война не повторилась. Мы должны сохранить мирное небо, которое вы нам подарили, для будущих поколений.

Я решила, что обязательно начну изучать историю твоего подвига. И уже собрала архивные документы. Как жаль, что ты не можешь мне помочь, а у меня к тебе столько вопросов…

Память о тебе я пронесу через всю свою жизнь. Через много лет я покажу пожелтевшие твои фронтовые снимки своим детям, прочитаю вырезку из газеты, твои Наградные листы и расскажу о том, какой ценой досталась Победа, и каким героем был наш дедушка Петя. Спасибо дедушка, за твой подвиг!

Коржень Виктория

ученица 2 «Г» класса

ГУ «Школа-гимназия г. Тобыл»

отдела образования

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