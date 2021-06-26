Певица МакSим находится в тяжелом состоянии, поражение легких увеличилось — СМИ

У российской певицы МакSим степень поражения легких вырос до 75 процентов. Об этом телеграм-каналу RT заявил представитель артистки, сообщает Tengrinews.kz.

Певицу перевели в условную группу КТ-4, куда включают пациентов с коронавирусом, у которых наблюдается наибольшая площадь поражения легких.

По последней информации, звезда по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ и находится в медикаментозной коме. Как говорится в сообщении, у артистки диагноз «коронавирус» не подтвержден.

«Состояние Марины сейчас стабильно тяжелое. Процент поражения болезнью легких, действительно, увеличился, и она по-прежнему находится в медикаментозном сне. Сатурация на данный момент тоже низкая. За Мариной установлено круглосуточное наблюдение, ситуацию контролируют очень хорошие врачи», — сообщила «СтарХиту» представитель артистки Яна Богушевская.

Ранее представительница артистки заявила, что значительных изменений в состоянии МакSим не наблюдается. Она отмечала, что состояние исполнительницы, которая на прошлой неделе была госпитализирована с 40-процентным поражением легких и подключена к аппарату ИВЛ, стабильное.

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