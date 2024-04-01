Пик нынешних паводков еще не пройден — Токаев вновь отчитал акимов и министров

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, сообщает Акорда.

«Паводки текущего года превысили масштабы паводков 2012 и 2017 годов, которые считались наиболее крупными за 30 лет. О чем это говорит? Прогнозная работа полностью отсутствовала, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались. Пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Национальной гвардии, Вооруженных сил и КНБ. Отдельно стоит вопрос по привлечению волонтеров, граждан, которые хотят помочь, но главное – это государственные органы. Ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Сейчас первостепенная задача – не допустить человеческих жертв. Нужно учесть допущенные ошибки и провалы», – подчеркнул Глава государства.

Президент поручил разработать план и принять действенные меры по сохранению паводковой воды для сельскохозяйственных нужд. По его словам, акиматам надо провести работы по отводу талых вод с населенных пунктов в русла рек или водохранилища.

«Ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год. Прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб (Казводхоза, Казгидромета) организована слабо. Меры реагирования в основном принимаются постфактум либо с небольшим заделом прогнозирования. Поэтому нам крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций. Министерству цифрового развития совместно с министерствами экологии, водных ресурсов и МЧС следует до конца года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации (паводки, пожары и т.д.), составлять соответствующие прогнозы, рекомендации и шаги действий. Кстати, сейчас Правительству и местным исполнительным органам, прежде всего, акимам областей нужно готовиться к летнему периоду. Вполне возможны пожары и другие стихийные бедствия. Нужно заранее, не так как сейчас: проснулись, и вдруг обнаружили, что наступили паводки. Здесь можно использовать опыт совместной работы МЧС и национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» по моделированию паводков в восточных регионах страны», – заметил Касым-Жомарт Токаев.

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