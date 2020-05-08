Пик пандемии в ряде стран ожидается в ближайшие 3-6 месяцев — ООН

Пик заболеваемости коронавирусом в ряде беднейших стран ожидается в ближайшие 3-6 месяцев. Об этом заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, передает РИА Новости.

«COVID-19 теперь затронул каждую страну и почти каждого человека на планете. Но самые разрушительные и дестабилизирующие последствия будут ощущаться в беднейших странах мира», — сказал Лоукок.

По его словам, такие страны сталкиваются с двойной проблемой — во-первых, с непосредственной угрозой в сфере здравоохранения. «Первый пик болезни ожидается во многих из них в ближайшие 3-6 месяцев», — подчеркнул преставитель ООН.

«Во-вторых, влияние глобальной рецессии и внутренних мер, принятых для сдерживания вируса. Прямо сейчас мы можем наблюдать падение доходов и сокращение рабочих мест, снижение запасов продовольствия, рост цен, дети пропускают вакцинацию, не посещают занятия», — указал он.

В ООН ожидают, отметил Лоукок, что страны пересмотрят введенные ими ранее санкции, если эти ограничительные меры мешают другим государствам бороться с пандемией коронавируса.

«Мы призываем все государства сотрудничать и поддерживать друг друга в борьбе с пандемией. Надеемся, что все государства пересмотрят меры, которые они ввели, и обеспечат, чтобы у этих мер не было последствий», — сказал замгенсека организации.

По данным американского университета Джонса Хопкинса на утро 8 мая, в мире количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило отметку 3,8 миллиона. Количество летальных исходов достигло 269 564. Вылечились от вируса 1 282 930 человек.

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