USD 435.2
EUR 491.17
RUB 5.54
  1. Home
  2. Новости
  3. Пик заболеваемости коронавирусом спрогнозировали в Минздраве

Пик заболеваемости коронавирусом спрогнозировали в Минздраве

kubnews.ru

Vinkmag ad

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала, когда в Казахстане ожидается пик заболеваемости коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

«Мы проводим постоянный прогноз эпидемиологической ситуации. Вы знаете, у нас реализуется прогноз по трем сценариям: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. Пик заболеваемости по сегодняшнему прогнозу — это где-то середина февраля«, — сказала Есмагамбетова на брифинге СЦК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Капуста — 103, морковь — 85. Когда вступит в силу постановление об утверждении предельных цен, сообщили в акимате Костаная
Следующая новость

Выпуск ТВ-новостей — 24.01.22