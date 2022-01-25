Пик заболеваемости коронавирусом спрогнозировали в Минздраве

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала, когда в Казахстане ожидается пик заболеваемости коронавирусом, передает Tengrinews.kz.

«Мы проводим постоянный прогноз эпидемиологической ситуации. Вы знаете, у нас реализуется прогноз по трем сценариям: реалистичный, оптимистичный и пессимистичный. Пик заболеваемости по сегодняшнему прогнозу — это где-то середина февраля«, — сказала Есмагамбетова на брифинге СЦК.