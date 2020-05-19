Пилотную программу «5-10-20» запустят в Казахстане

Министр национальной экономики Руслан Даленов сообщил, что в Казахстане запустят пилотную программу «5-10-20» по предоставлению жилья, передает Tengrinews.kz.

Данный пилот будет реализован в рамках мер по поддержке строительной отрасли.

«Это меры по оперативному восстановлению деятельности предприятий отрасли. Будут разработаны специальные нормы для ускоренного проектирования и строительства больниц и других объектов», — рассказал министр на заседании правительства.

«В программу «Нурлы жер» будут внесены изменения по предельным фиксированным ценам реализации. Планируется запуск пилотного проекта льготного кредитования «5-10-20». Будет обеспечен закуп отечественных строительных материалов при строительстве объектов «Дорожной карты занятости», — сказал Даленов.

По его словам, автоматически продлены сроки исполнения обязательств по госзакупкам строительно-монтажных работ. При этом необходимо исполнить обязательства до конца текущего года.

«Надежные поставщики смогут использовать страховой полис в качестве альтернативы банковской гарантии при строительстве жилья и инфраструктурных объектов, что сократит издержки компаний», — рассказал министр.

Кроме того, будет предоставлена возможность участия субъектам строительной отрасли в программе кредитования МСБ.

Он отметил, что данные меры расширят круг строителей и участников в государственной программе жилищного строительства.

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