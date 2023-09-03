Пир в колонии: в КУИС высказались по поводу скандального фото осуждённого экс-генерала

Вызвавшую общественный резонанс фотографию экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева, приговорённого к 10 годам заключения, прокомментировали в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД, передает informburo.kz

На фото, распространившемся в социальных сетях, экс-глава департамента полиции и ещё 11 мужчин запечатлены за богатым столом в стенах исправительного учреждения. Этот снимок вызвал возмущение у казахстанцев.

В КУИС прокомментировали этот инцидент, отметив, что осуждённые имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками, а также могут употреблять пищу в специально отведённых помещениях отрядов в свободное время. Эти требования распространяются на все виды учреждений УИС.

«Предварительно установлено, что в учреждении №22 ДУИС по ВКО осуждённые получили от родственников готовые к употреблению продукты питания. В ходе проверки запрещённых к употреблению продуктов (алкогольных напитков) не установлено», – говорится в сообщении.

По факту использования осуждёнными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование, добавили в КУИС.

«Комитет уголовно-исполнительной системы придерживается принципиальной позиции в вопросах нарушения законности со стороны личного состава. Каждая поступившая информация тщательно проверяется и в случае подтверждения нарушения мы принимаем меры в соответствии с действующим законодательством», – отметили в ведомстве.

Экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был приговорён в общей сложности к 10 годам 3 месяцам лишения свободы по делу о превышении власти во время январских событий 2022 года и по делу о побеге из страны через Кыргызстан.

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