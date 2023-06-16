Пирматов: Разрыв цепочек поставок из-за антироссийских санкций повлиял на цены в Казахстане

Разрыв цепочек поставок из-за антироссийских санкций повлиял на цены в Казахстане, заявил председатель Национального бака Галымжан Пирматов.

«Несмотря на глобальное улучшение ситуации с логистикой, в Казахстане восстановление цепочек поставок прервалось из-за санкций и выхода западных компаний из России, что оказывало дополнительное проинфляционное давление», — сказал Пирматов, выступая с докладом на пленарном заседании сената, передает kaztag.kz

По его словам, по итогам 2022 года инфляция достигла 20,3% и для ее стабилизации Нацбанк придерживается режима инфляционного таргетирования.

Рост базовой ставки до 16,75% в 2022 году сопровождался повышением доходности тенговых активов и, вместе с другими мерами, предотвратило дестабилизацию финансовой системы и сохранило доверие к тенговым активам, отметил глава центробанка.

Реализована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по депозитам физлиц в тенге. Общая сумма выделенной компенсации составила Т306,6 млрд.

В результате тенговые вклады по итогам 2022 года выросли на 22% до Т21,2 трлн, а долларизация снизилась до 31,6%. В 2023 году тенговые вклады продолжили рост до Т21,4 трлн, а долларизация депозитов достигла минимума за последние 15 лет – 29,3%, добавил Пирматов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.