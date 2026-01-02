В период празднования Нового года сотрудники органов внутренних дел несли службу в усиленном режиме, обеспечивая общественную безопасность и спокойствие граждан. В целом праздничная ночь прошла без серьёзных инцидентов — тяжких и особо тяжких преступлений на улицах и в общественных местах допущено не было, сообщает Polisia.kz.
Более 11 тысяч обращений на номер 102
С утра 31 декабря до утра 1 января на пульт экстренного вызова полиции «102» поступило 11 448 обращений, из них 3 082 — в ночное время. При этом большинство звонков носило справочный характер.
Вопросы о фейерверках, катках и парковке
Граждане обращались за разъяснениями по использованию пиротехнических изделий, уточняли расположение катков и новогодних ёлок, сообщали о потерявшихся на ледяных горках, а также информировали о проблемах, связанных с оставленными автомобилями и затруднённым выездом.
Правопорядок обеспечен
На все поступившие обращения сотрудники полиции своевременно реагировали и принимали необходимые меры в рамках действующего законодательства. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов праздничные мероприятия прошли организованно, а закон и порядок на улицах и в общественных местах были обеспечены в полном объёме.
