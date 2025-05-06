За январь-апрель текущего года доходность пенсионных активов показала отрицательные значения, что сопоставимо с многомиллиардными потерями в реальном выражении. Это связано с отрицательной реальной доходностью активов АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), находящихся под управлением Национального банка, который распоряжается свыше 99% всех пенсионных сбережений граждан. По данным ЕНПФ на 1 мая, реальная доходность составила минус 6,15%, передает inbusiness.kz.

Несмотря на регулярные отчисления в ЕНПФ, казахстанцы ежедневно теряют сотни миллионов тенге из-за инфляции и низкой доходности активов фонда. С начала года инфляция уже достигла 5,1%, тогда как эффективность управления со стороны Национального банка вызывает сомнения. Хотя у вкладчиков есть возможность передать часть пенсионных накоплений в частные управляющие компании, на практике этим правом воспользовались лишь немногие.

Динамика номинальной доходности УИП в январе-апреле 2025 г., в%

Источник: АО ЕНПФ, 2025 г.

В апреле 2025 года тенге ослаб к доллару на 1,76% — с 503,45 до 512,32 KZT/USD, несмотря на его укрепление в начале года. Более 40% пенсионных активов, управляемых Нацбанком, размещены в валюте, однако это не уберегло от убытков.

В смешанном портфеле (ОПВ/ДПВ), где около 40% активов в валюте, номинальная доходность составила -1,05%, а с учётом инфляции в 5,1% реальные потери составили 6,15%. Здесь сосредоточено 22,3 трлн тенге. В тенговом портфеле (ОПВР) убытки ещё значительнее — номинальная доходность составила -5,94%, а реальная — -11,04% при объёме в 323,7 млрд тенге.

Основная масса вкладчиков продолжает хранить средства в ЕНПФ, не предпринимая шагов по переводу накоплений, хотя это просто и бесплатно. Это делает казахстанцев соучастниками системных потерь. Несмотря на законодательно закрепленную возможность передать до 50% всех своих пенсионных средств частным управляющим компаниям даже без достижения порога изъятия, большинство игнорирует эту возможность.

Накопленная реальная доходность с начала текущего года у всех управляющих отрицательная из-за инфляции, но у частных она все-таки ниже.

Ранее руководство инвестбанка декларировало свои планы по наращиванию валютной части пенсионных активов до 50%. По логике менеджмента, это снизит риски обесценения тенге и позитивно скажется на накоплениях клиентов на долгосрочном периоде. Особенно в контексте растущей глобальной нестабильности и торговых войн.

Несмотря на относительно высокие и стабильные показатели доходности частных управляющих пенсионными активами, большинство населения (99,9% активов) все еще пассивно относятся к вопросу эффективного управления своими пенсионными накоплениями, оставляя их под управлением Национального банка Казахстана.

Возможность осуществлять управление своими накоплениями у граждан Казахстана появилась с середины 2023 года. Тогда были приняты поправки в законодательство, разрешающие казахстанцам перевести до 50% всех своих пенсионных накоплений вне зависимости от достаточности минимального порога из ЕНПФ частным управляющим. Это нововведение направлено на повышение доходности пенсионных средств за счет профессионального управления инвестициями.

Воспользоваться опцией можно онлайн, не выходя из дома. Для этого необходимо посредством ЭЦП войти в личный кабинет на сайте ЕНПФ. Далее проверить доступную для перевода сумму (до 50% от всех имеющихся пенсионных накоплений), ознакомиться с деятельностью и выбрать подходящую управляющую компанию. Подача заявления делается онлайн и подтверждается посредством ЭЦП. В личном кабинете и на сайте ЕНПФ и самих управляющих можно получать отчетность об управлении вашими активами.

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