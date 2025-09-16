Дорогая Мария Ивановна!
В преддверии Дня учителя хочу выразить Вам искреннюю благодарность от всей нашей семьи.
Вы стали для нас особенным человеком: именно у Вас сделала первые шаги в школьную жизнь моя старшая дочь, а теперь под Вашим чутким руководством учится мой сын.
Ваш труд – это не просто уроки и тетради. За 45 лет работы Вы вложили частичку своей души в сотни учеников. Каждый ребёнок для Вас — это личность, и Вы умеете найти подход, поддержать, вселить уверенность. Спасибо Вам за терпение, за доброту, за ту любовь к детям, которая чувствуется в каждом слове.
Моя дочь с теплотой вспоминает Ваши уроки и заботу. Она часто говорит, что именно благодаря Вам полюбила учёбу, поверила в свои силы. А теперь мой сын каждый день идёт в школу с радостью — и это самая большая награда для родителя.
Мария Ивановна, Вы для нас не только учитель, но и настоящий наставник, пример мудрости и преданности делу. Ваш профессионализм и отзывчивость вдохновляют, а Ваша энергия и светлый характер делают атмосферу в классе по-настоящему доброй и семейной.
Примите наши искренние слова благодарности и уважения. Пусть Ваша работа и дальше приносит радость, пусть здоровье будет крепким, а каждый новый день — светлым и наполненным счастьем.
С уважением и признательностью,
Караева Зульфия, мама учеников школы-лицея №2 Караевой Розы и Караева Хаджи
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ
Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут. Присланные письма ДО 1 октября будут опубликованы
