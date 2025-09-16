Письмо учителю Дорогая и уважаемая Исаева Елена Васильевна!
Примите искренние слова благодарности и восхищения за Ваш благородный труд!
Быть учителем — значит щедро дарить знания, верить в каждого ученика, открывать перед ними двери в большой мир.
Сегодня мы, Вас от всей души благодарим за Ваше сердце, наполненное добротой и мудростью. Благодаря Вам школа становится местом радости, открытий и настоящего вдохновения.
Пусть Ваша жизнь будет озарена светом признательности и уважения, пусть каждый новый день приносит Вам гордость за Ваших учеников, радость общения и счастье от того, что Вы делаете мир лучше!
С благодарностью и глубоким уважением,
г. Тобыл, школа № 2
ученица Сиротюк Виктория.
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ
Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут. Присланные письма ДО 1 октября будут опубликованы
