Письмо учителю Дорогая и уважаемая Исаева Елена Васильевна!

Примите искренние слова благодарности и восхищения за Ваш благородный труд!

Быть учителем — значит щедро дарить знания, верить в каждого ученика, открывать перед ними двери в большой мир.

Сегодня мы, Вас от всей души благодарим за Ваше сердце, наполненное добротой и мудростью. Благодаря Вам школа становится местом радости, открытий и настоящего вдохновения.

Пусть Ваша жизнь будет озарена светом признательности и уважения, пусть каждый новый день приносит Вам гордость за Ваших учеников, радость общения и счастье от того, что Вы делаете мир лучше!

С благодарностью и глубоким уважением,

г. Тобыл, школа № 2

ученица Сиротюк Виктория.

