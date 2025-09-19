Пишу письмо моим трём школьным мамам, которые повлияли на моё становление как личности и как уже нынешнего учителя.
Башиева Майра Ильясовна, учитель казахского языка, а также классный руководитель с 5-9 класс, которая приняла нас как птенцов в 5 классе, сборный класс, дети со всех школ. Она смогла сплотить нас, мотивировать на успешное обучение и привить устойчивое чувство что ты гимназист. Её советы до сих пор со мной, её рассказы о жизни и уроках, которые следует из них извлечь, до сих пор в памяти. Душевные и добрые уроки, тёплые наставления и бесконечная любовь к детям, вот что осталось в душе от Майры Ильясовны.
Залата Нелли Евгеньевна, учитель русского языка и литературы. Наставник, который привил любовь к труду. Кропотливое ведение конспектов, вычленение основного и упорная подготовка к олимпиадам. Её поддержка и вера, её советы и наставления ведут по жизни, её любовь к предмету показала, как можно и возможно нужно относиться к своему делу.
Файзулина Антонина Анатольевна, учитель английского языка, классный руководитель 10-11 класса. Человек, который показал позитивное отношение к жизни и своей работе. Реальное отношение к положению дел, решение проблем по мере их поступления, а также любовь к английскому языку и многое другое дала Антонина Анатольевна. Она воспитала учителя, который пошёл дальше и обрёл любимую профессию.
Три школьные мамы, которые в душе и памяти навсегда. Спасибо вам огромное за ваш труд, ваше терпение и вашу веру в нас. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческого полёта. Ваша ученица Бендра (Гиззатова) Элеонора.
КГУ Гимназия №2 г. Рудного, выпуск 2011 г, ученица Бендра (Гиззатова) Элеонора.
