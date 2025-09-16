Уважаемая Воробьёва Елена Геннадьевна, поздравляем Вас с Днём учителя!

Наша история знакомства с начальной школой началась под Вашим руководством в начале 2000-х годов в 8-й школе.

За эти годы вы стали нам не просто учителем, который научил писать, читать, считать, а стали второй мамой, которая с каждым днём старается поставить на правильный путь своего ребёнка.

Изо дня в день, на протяжении этих лет, Вы вовлекали нас в учебный процесс, стараясь преподнести информацию в более доступной для ребёнка форме. Каждый Ваш урок был интересен, познавателен и, самое главное, он был доступен с первого слова.

На больших переменах мы не понимали, почему старшеклассники приходят к Вам в гости, чтобы просто Вас увидеть и поговорить, но когда мы перешли в старшие классы, мы поняли, с какой любовью Вы относитесь к каждому своему ученику.

25 мая на линейке мы гордо стояли и радовались, что мы переходим в 5-й класс, у нас будет много учителей, и мы будем ходить из кабинета в кабинет, как взрослые.

Но, обернувшись назад, мы увидели слёзы на Вашем лице.

Мы не забудем наш выпускной, когда Вы нам говорили: «Приходите в любой момент, когда вам будет трудно, или просто заходите в гости». И только в старших классах мы поняли, почему на переменах у Вас были Ваши бывшие ученики.

Все знания, которые Вы преподнесли нам, теперь переходят нашим детям. Спасибо, что Вы были нашим учителем!

С уважением, Станислав и Екатерина Гоферт.

