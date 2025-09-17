 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Ақкүміс Серікбайқызы

— Сегодня, 10:39
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Ақкүміс Серікбайқызы

pixabay.com

№32 жалпы беретін мектебі. Құрметті Ақкүміс Серікбайқызы, Сабырлылығыңызға, даналығыңызға және бізге көрсеткен қамқорлығыңызға үлкен алғыс айтамын. Сіз бізге тек пәндерді ғана емес, бірлікке, шыншылдыққа және өзімізге сенімді болуға үйреттіңіз. Сіздің арқаңызда сынып нағыз үлкен бір отбасыға айналды.

Сізге зор денсаулық, сарқылмас күш-қуат, шәкірттеріңіздің алғысы мен әр күніңізден қуаныш тілеймін! Еңбегіңіздің қайтарымы әрдайым құрметпен, сүйіспеншілікпен және жылулықпен оралсын.

Ізгі ниетпен 7 «Ә» сынып оқушысы Абдрахманов Жанболат Серикович.





