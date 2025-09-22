В наше время быть учителем непросто, ведь сегодня педагог — это настоящий «суперчеловек». Только тот, кто видит эту работу изнутри, понимает, сколько сил и ролей в себе совмещает учитель. Он и педагог, и актёр, и креативный директор, и дизайнер, и даже смм-специалист) Учитель, которому я хочу выразить благодарность, моя мама, Абдимоминова Дилдаш Каппаровна. Она не только педагог, но и мой компас по жизни. Мне посчастливилось видеть её и на уроках, и дома. На занятиях я гордилась тем, что такой трепетный, мудрый и искренний учитель — это моя мама. А дома я наблюдаю, как она с вечера готовится к урокам, тщательно подбирает материалы, размышляя: «Что будет интересно ученикам?» Она — человек, который никогда не останавливается на месте, постоянно ищет новые пути, стремится к росту и вдохновляет своим примером. В этот День учителя я хочу от всего сердца поблагодарить своего учителя и поздравить её с праздником. Дорогой мой наставник по жизни, Вы мой бесконечный источник вдохновения и идеальный пример того, каким должен быть достойный человек. Желаю, чтобы Ваша доброта и мудрость всегда находили отклик в сердцах учеников. Пусть Ваш труд возвращается Вам уважением, любовью и благодарностью учеников. Но а дома, вас всегда будет ждать ваш самый преданный ученик, ваша дочь, ваш лучший проект — я!

Школа: №32 ОШ, Омарова Дильназ Кенжебековна

