Дорогая и всеми любимая Абдимоминова Мекка Гаппаровна. Учитель казахского языка и литературы, который преподает более 18 лет в общеобразовательной школе имени М.Маметовой Федоровского района Костанайской области.

Для ее учеников она любимый учитель казахского, а также для меня она самый близкий человек на свете.

Она не просто правила казахского языка преподает, она учит его любить, им гордиться. Вижу, как у ребят глаза загораются, когда они, наконец, понимают то, что раньше казалось сложным. Тогда я понимаю, что учитель — это не просто работа, это что-то большее, настоящее призвание. Как учитель, то мама всегда подходит к урокам с полной ответственностью и старается так, чтобы ребята поняли. Мама- творческий человек, не может спать спокойно, пока не подготовит темы на следующий урок. Таким образом, она показывает, что с каждым делом нужно подходить с ответственностью и стремлением завершить эту обязанность.

Просто горжусь ей, что она моя мама.

Я очень люблю свою маму и горжусь ею. Она — самый лучший человек на свете, и я благодарна судьбе за то, что она у меня есть. Я желаю ей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Пусть каждый день приносит ей радость и улыбки, и пусть ее сердце всегда будет наполнено любовью и теплом.

В общем, мама- человек, которым я хочу быть в будущем.

Автор: Нуржанова Фарида Талгатовна, ученица 10 А класса общеобразовательной школы им. М.Маметовой

