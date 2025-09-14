Дорогая Абих Елена Евгеньевна,
От имени всех родителей и учеников 7 Д класса Гимназии им М.Горького г.Костаная, хотим поздравить вас с Днём учителя!
Вы — настоящий профессионал, который не только делится знаниями, но и помогает нашим детям найти свой путь, раскрыть таланты и стать лучше. Переходный возраст — непростое время, но благодаря вашему терпению, мудрости и чувству юмора наши ребята с радостью идут в школу и чувствуют вашу поддержку.
Мы ценим ваш труд, вашу преданность делу и искреннее участие в жизни каждого ребёнка. Пусть каждый день приносит вам радость, а успехи ваших учеников станут самой большой наградой. Спасибо за всё, что вы для нас делаете!
