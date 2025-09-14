​Дорогая Абих Елена Евгеньевна,

​От имени всех родителей и учеников 7 Д класса Гимназии им М.Горького г.Костаная, хотим поздравить вас с Днём учителя!

Вы — настоящий профессионал, который не только делится знаниями, но и помогает нашим детям найти свой путь, раскрыть таланты и стать лучше. Переходный возраст — непростое время, но благодаря вашему терпению, мудрости и чувству юмора наши ребята с радостью идут в школу и чувствуют вашу поддержку.

Мы ценим ваш труд, вашу преданность делу и искреннее участие в жизни каждого ребёнка. Пусть каждый день приносит вам радость, а успехи ваших учеников станут самой большой наградой. Спасибо за всё, что вы для нас делаете!

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.

Оформление купли-продажи жилья перевели в онлайн Министерства юстиции и цифровизации совместно запустили онлайн-оформление нотариальных сделок по купле-продаже недвижимости, а точнее, вторичного...

«Письмо учителю» - Фархутдинова Елена Павловна Дорогая, Фархутдинова Елена Павловна, мы родители и детки 2 Б класса, школы номер 17 г.Костанай...

Рост тарифов. Заявление сделали в миннацэкономики Казахстане предпринимаются меры по сдерживанию инфляции на уровне 10–11% до конца текущего года. Во исполнение...