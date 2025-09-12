Я, Сураганова Алина, ученица 11 «А» кл. ОШ №17, от всей души поздравляю своего классного руководителя Данкенову Айгуль Хамзатовну, благодарю и восхищаюсь, учитель — это не просто профессия, это призвание! Это сердце, в котором есть место для каждого ученика.

Это глаза, которые замечают малейшую грусть. Это голос, который умеет утешить и вдохновить. Спасибо за доброту, веру в нас и каждое доброе слово.

Спасибо за то, что Вы не просто учитель, а настоящий друг, советчик и поддержка.

