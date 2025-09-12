"Письмо учителю" - Жукова Лилия Александровна
От имени всех первоклассников и их родителей хотим выразить искреннюю благодарность учителю школы номер 6...
Это глаза, которые замечают малейшую грусть. Это голос, который умеет утешить и вдохновить. Спасибо за доброту, веру в нас и каждое доброе слово.
Спасибо за то, что Вы не просто учитель, а настоящий друг, советчик и поддержка.
