Меня зовут Солянкин Антон, я ученик 4 «А» класса Физико-математического лицея.

В этот особенный день, День учителя, мне хочется сказать самые тёплые слова нашему любимому учителю.

Гульнара Ауликановна для нас не только педагог, но и настоящий друг, наставник и вторая мама в школе. Она всегда поддерживает нас, умеет понять каждого ученика и помочь в трудную минуту. Благодаря её заботе и вниманию мы чувствуем себя одной большой семьёй.

Мы очень благодарны ей за доброту, терпение и веру в нас. Благодаря её урокам мы учимся не только знаниям, но и доброте, честности и дружбе.

От всего сердца поздравляю Гульнару Ауликановну с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, вдохновения и радости каждый день. Пусть её труд всегда приносит только гордость и благодарность учеников.

С уважением и благодарностью,

ученики 4 «А» класса

Физико-математического лицея.

