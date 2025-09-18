Меня зовут Акопян Эмилия Артуровна. Я ученица 4а класса в школе под названием физико-математический лицей города Костанай.

От всего сердца хотела бы поздравить своего учителя Алимову Гульнару Аулякановну за её труд терпение и силы , спасибо большое за то что вы нам как вторая мама . В трудною минуту наш учитель всегда нам поможет.

Ведь Гульнара Аулякановна не просто педагог а наш самый настоящий друг . Ведь в наш класс она принесла любовь, дружбу, заботу , уют ,тепло , чувства юмора, а самое главное её девиз — Один за всех и все за одного.

