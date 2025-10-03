Дорогая Ирина Александровна!
Мы, ученики 2 «В» класса, хотим сказать Вам большое спасибо за Ваш труд, терпение и заботу.
Каждый день Вы встречаете нас с улыбкой, помогаете учиться новому и поддерживаете, когда что-то не получается. С Вами нам интересно, легко и радостно идти вперёд!
Мы обещаем стараться быть внимательными, дружными и послушными, чтобы радовать Вас своими успехами.
Спасибо Вам за то, что верите в нас и открываете нам путь к знаниям!
С уважением и любовью,
Ваш 2 «В» класс.
Құрметті Ирина Александровна!
Біз 2 «В» сынып оқушылары, Cізге қажырлы еңбегіңіз, шыдамдылық пен қамқорлығыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз.
Күн сайын Cіз бізді күлімсіреп қарсы аласыз, жаңа нәрселерді үйренуге көмектесесіз және бәрі ойдағыдай болмаған кезде қолдау көрсетесіз. Сізбен бірге алға ұмтылу біз үшін қызықты, оңай және қуанышты!
Біз Сізді жетістіктерімізбен қуанту үшін мұқият, мейірімді және тәртіпті болуға тырысамыз деп уәде береміз.
Бізге сенгеніңіз үшін және бізге білім беріп жатқаныңыз үшін рақмет!
Құрметпен және сүйіспеншілікпен,
Сіздің 2 «В» сынып
