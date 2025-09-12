Уважаемая , любимый учитель всей моей семьи!

Я хочу от всего сердца поблагодарить Вас за ту невероятную работу, которую Вы проделали, обучая меня и потом еще и двух моих сыновей. Хотя с тех пор прошло много времени, воспоминания о Ваших уроках и теплоте Вашего подхода все еще остаются в моем сердце.

Вы сделали первые шаги меня и моих детей в учебе такими увлекательными и запоминающимися. Благодаря Вам я и они научилась любить учёбу и развивать свои способности. Ваши терпение и поддержка дали всей нашей семье уверенность в себе, что стало основой для дальнейшего образования.

Ваше внимание к каждому ученику и стремление понять его нужды сделали атмосферу на уроках поистине тёплой и дружелюбной. Вы не просто учили материалу, но и воспитывали в нас человеческие качества, учили уважению, дружбе и ответственности.

Я горжусь, что могу называть себя Вашей ученицей, и искренне ценю все то доброе, что Вы вложили в наше развитие. Спасибо, что на протяжении долгого времени, поддерживаете нашу семью, переживаете за нас!

С уважением и признательностью Ваши семейные ученики!

Семья Козниных.

