Уважаемая , любимый учитель всей моей семьи!
Я хочу от всего сердца поблагодарить Вас за ту невероятную работу, которую Вы проделали, обучая меня и потом еще и двух моих сыновей. Хотя с тех пор прошло много времени, воспоминания о Ваших уроках и теплоте Вашего подхода все еще остаются в моем сердце.
Вы сделали первые шаги меня и моих детей в учебе такими увлекательными и запоминающимися. Благодаря Вам я и они научилась любить учёбу и развивать свои способности. Ваши терпение и поддержка дали всей нашей семье уверенность в себе, что стало основой для дальнейшего образования.
Ваше внимание к каждому ученику и стремление понять его нужды сделали атмосферу на уроках поистине тёплой и дружелюбной. Вы не просто учили материалу, но и воспитывали в нас человеческие качества, учили уважению, дружбе и ответственности.
Я горжусь, что могу называть себя Вашей ученицей, и искренне ценю все то доброе, что Вы вложили в наше развитие. Спасибо, что на протяжении долгого времени, поддерживаете нашу семью, переживаете за нас!
С уважением и признательностью Ваши семейные ученики!
Семья Козниных.
