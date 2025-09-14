Уважаемая Александра Владимировна!

От имени родителей и детей 3 «Б» класса примите самые искренние поздравления с Днём учителя!

Вы для нас не просто педагог, а настоящий наставник и добрый друг, который с заботой, терпением и мудростью открывает детям дорогу в большой мир знаний. Каждый день Вы вкладываете в наших ребят частичку своего сердца, помогаете им верить в себя, учите быть ответственными, дружными и смелыми.

Мы, родители, благодарны Вам за внимание к каждому ребёнку, за понимание, доброжелательность и ту теплоту, которая делает школу для детей вторым домом. Благодаря Вам они с радостью идут на уроки и с гордостью делятся своими успехами.

Пусть Ваша профессия всегда приносит радость и удовлетворение, пусть ученики радуют своими победами и достижениями. Желаем Вам крепкого здоровья, гармонии, неиссякаемого вдохновения и счастья. Пусть в Вашей жизни будет много светлых моментов, уважение коллег, благодарность родителей и искренняя любовь учеников.

С уважением и признательностью,

родители и ученики 3 «Б» класса

школы № 21 города Костаная.

