Уважаемая Александра Владимировна!
От имени родителей и детей 3 «Б» класса примите самые искренние поздравления с Днём учителя!
Вы для нас не просто педагог, а настоящий наставник и добрый друг, который с заботой, терпением и мудростью открывает детям дорогу в большой мир знаний. Каждый день Вы вкладываете в наших ребят частичку своего сердца, помогаете им верить в себя, учите быть ответственными, дружными и смелыми.
Мы, родители, благодарны Вам за внимание к каждому ребёнку, за понимание, доброжелательность и ту теплоту, которая делает школу для детей вторым домом. Благодаря Вам они с радостью идут на уроки и с гордостью делятся своими успехами.
Пусть Ваша профессия всегда приносит радость и удовлетворение, пусть ученики радуют своими победами и достижениями. Желаем Вам крепкого здоровья, гармонии, неиссякаемого вдохновения и счастья. Пусть в Вашей жизни будет много светлых моментов, уважение коллег, благодарность родителей и искренняя любовь учеников.
С уважением и признательностью,
родители и ученики 3 «Б» класса
школы № 21 города Костаная.
