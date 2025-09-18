Дорогая Амерхамзина Асет Кубековна, сложно поверить, что прошло уже больше трёх лет с тех пор, как я последний раз сидела за партой в Краснодонской общеобразовательной школе. Но каждый раз, когда я вспоминаю школьные годы, Вы — одна из первых, кто приходит на ум. И не только как учитель истории, но и как наш самый лучший классный руководитель.

Ваши уроки истории были особенными. Мы с большой радостью шли к вам на занятия. Это были нескучные пересказы дат и событий, а живые истории, которые могли так искусно передать только Вы. Помню, как Вы с таким энтузиазмом говорили о сакской царице Томирис, что мне казалось, мы с классом перенеслись в ту эпоху. Вы научили нас не просто заучивать факты, а понимать, как прошлое влияет на настоящее. Именно благодаря Вам я выбрала профессию, связанную с образованием, и каждый раз, стоя перед учениками на практике, вспоминаю Вас и стараюсь быть такой же внимательной, чуткой и увлечённой.

Но ещё больше я благодарна Вам за то, что вы были нашим классным руководителем. Я до сих пор помню наш первый день знакомства в пятом классе. Мы, новенькие и немного растерянные, зашли в кабинет, а Вы встретили нас с улыбкой и теплом, которое сразу дало понять — мы в надёжных руках. Именно тогда Вы стали для нас не только учителем истории, но и нашим классным руководителем — человеком, который будет рядом все школьные годы.

С того дня прошло много времени, но я часто вспоминаю ту атмосферу, которую Вы создали в нашем классе. Вы всегда находили время, чтобы поговорить с каждым из нас, поддержать в трудную минуту или просто пошутить. Вы верили в нас, когда мы сами в себе сомневались. Ваше терпение, мудрость и доброе отношение оставили глубокий след в моей жизни.

Сегодня, уже будучи взрослым человеком, я часто ловлю себя на мысли, что использую уроки, которые Вы мне дали. Вы вложили в нас не только знания, но и душу. И за это я бесконечно благодарна. Спасибо Вам за Ваш труд, заботу, терпение и ту любовь, с которой Вы вели нас от пятого класса до самого выпуска. Вы навсегда остались для меня Учителем с большой буквы.

С глубоким уважением и благодарностью, Мукашева Айжан, выпускница 2022 года.

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

Когда планируют разобраться с школами-долгостроями в Костанае В Костанайской области сегодня возводится сразу пять "комфортных школ" в рамках национального проекта. Одна из...

Напиши "Письмо учителю" и пришли на "Алау" В преддверии Дня учителя приглашаем всех желающих принять участие в акции "Письмо учителю". У каждого...