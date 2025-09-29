Дорогая Екатерина Сергеевна!

Мы, ученики 3 «Е» класса гимназии имени М. Горького, хотим от всей души поблагодарить Вас, нашего учителя начальных классов, за Ваш труд, заботу и внимание. С Вами учёба становится увлекательной и интересной. Вы всегда находите для каждого нужные слова, поддерживаете нас и вдохновляете на новые успехи.

Мы очень ценим Вашу доброту, терпение и умение сделать даже самый сложный материал понятным. Благодаря Вам мы растём, становимся дружнее и увереннее в своих силах.

С теплом вспоминаем, как впервые пришли в гимназию маленькими первоклассниками — с рюкзачками, волнением и ожиданием чудес. Под Вашим чутким руководством мы перестали бояться нового, полюбили школу, научились дружить и помогать друг другу. С каждым годом мы крепнем, взрослеем, становимся увереннее, внимательнее и ответственнее.

Наши родители также искренне благодарны Вам за внимание к каждому ребёнку, за понимание, поддержку и открытость. Они видят, с какой любовью и профессионализмом Вы учите нас, и уверены, что мы в надёжных руках.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, чтобы каждый день приносил радость, а новые ученики любили и уважали Вас так же, как любим и ценим мы. Пусть у Вас всегда будет отличное настроение и вдохновение, чтобы каждый день дарил светлые эмоции!

С любовью и благодарностью,

Ваши ученики 3 «Е» класса

гимназии им. М. Горького

