Уважаемая Елена Михайловна!

За эти четыре года вы стали для меня не просто преподавателем, а настоящим наставником, человеком,

Я всегда с большим удовольствием прихожу на ваши занятия. Вы учите нас задумываться: почему всё произошло именно так, как произошло? Как это повлияло на людей и на ход истории? Что мы можем взять из этого для себя сегодня?

Помню, как в пятом классе было нелегко: я ещё не понимала исторические связи и причины-следствия. Но с каждым годом и я начала осознавать, что история — это часть меня. Я стала читать больше книг, смотреть документальные фильмы, задавать вопросы — и всё это благодаря Вам.

Вы показываете, что история — это не просто прошлое, а основа нашего восприятия и ценностей. Вы учите нас уважать память, быть честными в понимании сложных тем, видеть, что за каждой датой скрыты человеческие судьбы, выбор, иногда боль, иногда надежда.

Хочу, чтобы вы знали: я очень ценю ваш труд, внимание к каждому ученику и индивидуальный подход, когда вы находите слова поддержки и замечаете наши усилия. Для меня важно, что вы вдохновляете нас и верите в каждого из нас, даже тогда, когда мы сами сомневаемся в своих силах.

Благодаря вам я по-настоящему полюбила историю, и теперь мне хочется читать, участвовать в олимпиадах, а также в научных работах. И где бы я ни была в будущем, я всегда буду помнить, чему вы меня научили: быть любознательной, любить историю и не бояться большого вопроса «почему».

С уважением и искренней благодарностью, ваша ученица Байбазарова Жасмин Жаслановна

8 класс, Гимназия им. А. М. Горького

