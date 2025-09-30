Құрметті Бақыбаева Рауза Абдырахманқызы!
Сізге шын жүректен шыққан алғысымызды және терең құрметімізді білдіреміз!
Сіз — жай ғана бастауыш сынып мұғалімі емес, әр баланың жүрегінен орын ала білген, мейірімі мен жан жылуын аямайтын ерекше жансыз. Сіздің қамқорлығыңыздың, шыдамдылығыңыздың және кәсіби шеберлігіңіздің арқасында балаларымыз алғашқы білім жолына сенімді қадам басты.
Сіз біздің отбасымыз үшін өте қымбат адамсыз, өйткені екі баламыз — Тұрсынтай Жәнібек пен Батырхан. Сіздің тәрбиеңізді көріп, Сізден білім алды. Олар әрқашан Сіздің мейірімділігіңізді, сабырлығыңызды, әділдігіңізді және шынайы адамгершілігіңізді мақтанышпен еске алады.
Сіздің ерен еңбегіңіз үшін алғысымыз шексіз.
Сізге зор денсаулық, отбасылық амандық, шығармашылық шабыт және шәкірттеріңіздің шексіз құрметіне бөлене беруіңізді тілейміз!
Ізгі тілекпен,
Атембекова Жібек Естасқызы,
оқушыларыңыз — Тұрсынтай Жәнібек пен Батырхан
Қостанай қаласы, №115 мектеп
