Данил Сергеевич поздравляем с Днем учителя! Учитель — это мудрец, психолог и наставник.

Ваш труд это совокупность любви, знаний, опыта, мудрости! Мы все желаем Вам быть достойным примером для молодого поколения, умножать свое мастерство, дружить с Вашими учениками и понимать их. Будьте здоровы, счастливы, позитивны и не переставайте любить свою профессию! Мы Вам благодарны,что вы всегда и везде поддерживаете своих учеников.

Ваш 8″В»,

«Физико-математический лицей».

