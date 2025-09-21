«Письмо учителю» - Исабаева Алма Сериковна
Уважаемая Алма Сериковна. Говорят, что история – это память народа. Но для нас история –...
Ваш труд это совокупность любви, знаний, опыта, мудрости! Мы все желаем Вам быть достойным примером для молодого поколения, умножать свое мастерство, дружить с Вашими учениками и понимать их. Будьте здоровы, счастливы, позитивны и не переставайте любить свою профессию! Мы Вам благодарны,что вы всегда и везде поддерживаете своих учеников.
Ваш 8″В»,
«Физико-математический лицей».
