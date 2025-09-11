Уважаемая Дана Сабитовна!
Сердечно поздравляю Вас с Днём учителя! Хочу выразить искреннюю благодарность за Ваш труд, терпение и внимание, которое Вы дарили каждому ученику.
Ваши уроки были для нас не просто временем обучения, а возможностью почувствовать заботу и поддержку. Вы всегда умели найти подход, вселить уверенность, показать, что каждый ребёнок — важен и ценен. Благодаря Вам я полюбила учёбу и научилась верить в свои силы.
Вы стали для меня примером мудрости, доброты и справедливости. Я с теплотой вспоминаю 2 и 3 класс, и Ваши советы, которые помогают мне и сейчас.
Спасибо за всё, что Вы делаете. Пусть в Вашей жизни будет больше радостных моментов, здоровья, уважения и тепла.
С благодарностью, ученица 4 Г класса Нұрымқызы Нұрай, «Средняя школа № 23 “ г. Костанай
