Уважаемая Дана Сабитовна!

Сердечно поздравляю Вас с Днём учителя! Хочу выразить искреннюю благодарность за Ваш труд, терпение и внимание, которое Вы дарили каждому ученику.

Ваши уроки были для нас не просто временем обучения, а возможностью почувствовать заботу и поддержку. Вы всегда умели найти подход, вселить уверенность, показать, что каждый ребёнок — важен и ценен. Благодаря Вам я полюбила учёбу и научилась верить в свои силы.

Вы стали для меня примером мудрости, доброты и справедливости. Я с теплотой вспоминаю 2 и 3 класс, и Ваши советы, которые помогают мне и сейчас.

Спасибо за всё, что Вы делаете. Пусть в Вашей жизни будет больше радостных моментов, здоровья, уважения и тепла.

С благодарностью, ученица 4 Г класса Нұрымқызы Нұрай, «Средняя школа № 23 “ г. Костанай

Читайте опубликованные письма в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм. Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

"Письмо учителю" - Регель Надежда Васильевна Я хочу рассказать об учителе, с которым нам посчастливилось соприкоснуться — Регель Надежде Васильевне, учителе...

В Казахстане хотят отказаться от чипов на правах. Почему? Министерство внутренних дел РК вынесло на публичное обсуждение проект приказа об исключении электронного чипа из...