Дорогая Рауза Абдрахмановна!

Я сейчас являюсь студентом КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы. Мой младший брат в этом году перешел в 5 класс. Когда я учился в старших классах я с удовольствием ходил к маладшему брату в ваш кабинет. Тогда мне хотелось вернуть время назад и так быстро взрослеть.

Нам очень повезло, что вы были нашим первым учителем. Первые воспоминания о школе: осень, красивые букеты, чистый просторный кабинет и вы наша первая учительница. Вы всегда были рядом радовались нашим первым успехам в учебе, первым участиям в олимпиадах, поддерживали нас когда мы переживали неудачи, когда мы ссорились вы нас всегда мирили . Вы окружили нас заботой и вниманием. Ваши уроки всегда были интересными, вы смогли нас заинтересовать. Объясняли как это важно учится и много знать.

Мы всегда вспоминаем вас и ваши советы. Спасибо вам огромное за ваш труд, заботу. Вы настоящий педагог. Человек который занимается любимым делом. Относитесь к своей работе всей душой.

Желаем Вам крепкого здоровья, больших успехов, благополучия в семье, гармонии во всем. Хороших и послушных вам учеников…

Ваши ученики Султан и Улан…

(учитель начальных классов ООШ им Ахмета Бірімжанова г. Костанай)

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

Минимальную сумму для жизни пересчитали: она уменьшилась в Казахстане В сентябре уменьшился прожиточный минимум, правда лишь на 0,3% за месяц. Теперь минимальная сумма для...

Рассрочки могут стать менее доступными в Казахстане Рассрочки относятся к беззалоговым потребительским займам. Из-за простоты их оформления казахстанцы могли накопить много долгов....

Медпомощь в стационаре: внесены изменения Приказом министра здравоохранения от 15 сентября 2025 года внесены изменения в Стандарт организации оказания медицинской...