Письмо учителям!

Меня зовут Животовская Дарья, я ученица школы-гимназии №3 города Костаная.

От всей души хочу сказать огромное спасибо моим учителям за Ваш труд, терпение и внимание.

Балахова Любовь Александровна (1- 4 Г класс 2016 — 2020 учебные годы), именно Вы были моим первым учителем, открыли для меня мир знаний, научили доброте, старанию и ответственности. Ваши уроки навсегда останутся в моей памяти как начало большого пути.

Штанько Евгений Васильевич, Вы приняли эстафету 2021 году и 6 Г класс попал к Вам в классное руководство. Спасибо Вам за поддержку, за умение заинтересовать и за веру в учеников. Благодаря Вам мы учимся думать, рассуждать и находить ответы на самые сложные вопросы.

Я искренне благодарна Вам за заботу, понимание и за тот свет, который Вы дарите своим ученикам. Благодаря Вашему труду мы становимся не только грамотнее, но и лучше как люди.

