Уважаемая Шаттык Рафкатовна!

В этот особенный день — День учителя — мы, дети и родители вашего класса, хотим выразить Вам искреннюю благодарность и глубокое уважение.

Спасибо за Ваш труд, терпение и доброту, за то, что Вы умеете находить подход к каждому ученику и всегда поддерживаете нас.

Вы — не только учитель, но и настоящий наставник, который помогает детям расти, верить в себя и открывать новые горизонты знаний.

Как классный руководитель Вы стали для ребят второй мамой: заботливой, справедливой, внимательной. Благодаря Вам в классе царит атмосфера дружбы, взаимопомощи и уважения.

Мы гордимся тем, что именно Вы ведёте наших детей по дороге знаний. Пусть Ваша работа приносит радость, вдохновение и заслуженное признание. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье!

С уважением и благодарностью от

родителей и учеников Вашего 9 «Б» класса, гимназия им.Горького

Прием писем завершен. Всем спасибо большое за участие. Всем письма можно найти ЗДЕСЬ.

Выпала из авто и попала под колеса пассажирка такси в Костанае По факту ДТП на перекрёстке улиц Гоголя и Алтынсарина, в ходе которого из салона такси...