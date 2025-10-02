Уважаемая Шаттык Рафкатовна!
В этот особенный день — День учителя — мы, дети и родители вашего класса, хотим выразить Вам искреннюю благодарность и глубокое уважение.
Спасибо за Ваш труд, терпение и доброту, за то, что Вы умеете находить подход к каждому ученику и всегда поддерживаете нас.
Вы — не только учитель, но и настоящий наставник, который помогает детям расти, верить в себя и открывать новые горизонты знаний.
Как классный руководитель Вы стали для ребят второй мамой: заботливой, справедливой, внимательной. Благодаря Вам в классе царит атмосфера дружбы, взаимопомощи и уважения.
Мы гордимся тем, что именно Вы ведёте наших детей по дороге знаний. Пусть Ваша работа приносит радость, вдохновение и заслуженное признание. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье!
С уважением и благодарностью от
родителей и учеников Вашего 9 «Б» класса, гимназия им.Горького
Прием писем завершен. Всем спасибо большое за участие. Всем письма можно найти ЗДЕСЬ.
