В нашей гимназии есть замечательный учитель, о котором хотелось бы рассказать. Бекболатова Айгуль Адамбековна- профессионал своего дела, наставник, помощник и настоящий друг для каждого из учеников. Каждый урок с ней- настоящее приключение: так интересно она его проводит.

Она учит нас казахскому языку , прививая любовь к своей Родине. Мы можем обратиться к ней за помощью, зная, что она всегда направит и подскажет. Каждый ученик для нее особенно дорог, и это чувствуется в каждом слове.

Мы очень любим ее уроки, ведь проводит она их интересно и весело. На ее уроке мы Можем и поиграть в национальные игры, и спеть казахские песни. Наш учитель очень творческий человек, ведь она увлекается войлочным валянием и созданием украшений в национальном стиле. Эту любовь к творчеству она прививает и своим ученикам.

В каждом ее взгляде и слове чувствуется тепло и доброта.

С уважением, ученики 3 Б класса Гимназии имени Горького

