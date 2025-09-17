 Ya Metrika Fast
USD 539.54 EUR 637.09 RUB 6.52

«Письмо учителю» — Бекболатова Айгуль Адамбековна

— Сегодня, 10:36
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Бекболатова Айгуль Адамбековна

В нашей гимназии есть замечательный учитель, о котором хотелось бы рассказать. Бекболатова Айгуль Адамбековна- профессионал своего дела, наставник, помощник и настоящий друг для каждого из учеников. Каждый урок с ней- настоящее приключение: так интересно она его проводит.

Она учит нас казахскому языку , прививая любовь к своей Родине. Мы можем обратиться к ней за помощью, зная, что она всегда направит и подскажет. Каждый ученик для нее особенно дорог, и это чувствуется в каждом слове.

Мы очень любим ее уроки, ведь проводит она их интересно и весело. На ее уроке мы Можем и поиграть в национальные игры, и спеть казахские песни. Наш учитель очень творческий человек, ведь она увлекается войлочным валянием и созданием украшений в национальном стиле. Эту любовь к творчеству она прививает и своим ученикам.
В каждом ее взгляде и слове чувствуется тепло и доброта.

С уважением, ученики 3 Б класса Гимназии имени Горького

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

 



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.