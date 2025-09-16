Выражаем искреннюю благодарность учителю Бексултановой Зарине Серикбаевне школы № 1 г.Тобыл Костанайского района Костанайской области, за высокий профессионализм, душевную щедрость и заботу о детях.
Ваш труд — это не просто передача знаний, а настоящее вдохновение, поддержка и вклад в будущее каждого ученика, наполненное терпением, вниманием и любовью к каждому ученику. Благодаря Вам формируются не только знания, но и характер, уверенность и стремление к лучшему, дети не только получают знания, но и учатся быть добрыми, честными и уверенными в себе людьми.
От всей души благодарим Вас за профессионализм, терпение и заботу, которые Вы ежедневно вкладываете в обучение и воспитание детей.
Пусть в Вашей жизни будет как можно больше радостных моментов, уважения, тепла и благодарности!
Желаем Вам здоровья, сил, благодарных учеников и радости от Вашей важной и благородной работы!
С уважением и признательностью,
Родители и ученики 6 А класса школы № 1 г.Тобыла Костанайского района
Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ
Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут. Присланные письма ДО 1 октября будут опубликованы
