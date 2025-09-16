Дорогая Ирина Ивановна!

Мы теперь уже пятиклассники. Представляете? Сидим за большой партой, где все по-другому — пахнет взрослыми учебниками, линейками и… бутербродами из портфелей. А иногда нам так хочется вернуться в наш первый класс, где всё было понятно: вы пишете на доске крупные буквы, а мы дружно выводим их в тетрадях.

Сейчас уроки стали труднее, появляются новые учителя. Каждый со своим характером: кто-то строгий, кто-то смешной, кто-то так быстро диктует, что мы успеваем записать только половину.

Спасибо вам за терпение — ведь мы тогда были как маленькие батарейки на бесконечной энергии. За то, что учили не только читать и писать, но и дружить, помогать друг другу.

С нами навсегда осталось чувство когда верят в тебя, и от этого мы можем Все!

Иногда родители говорят: «Теперь ты уже взрослый, сам отвечаешь за свои оценки». А мы думаем: «А где же моя учительница, которая умела одним взглядом успокоить и подсказать?»

Мы хотим, чтобы вы знали: всё, чему вы нас учили, живёт с нами до сих пор. И если сегодня мы можем рассуждать, шутить и даже писать это письмо, то в каждой букве — ваша заслуга.

Спасибо вам за наше детство в школе, за доброту и за то, что первый школьный звонок прозвучал именно с вами рядом.

С теплом и улыбкой, ваши уже «почти взрослые» ученики.

Гимназия имени Горького

5 А класс

