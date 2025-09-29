Дорогая и любимая наша, Жанылсын Буркатовна!
От всего сердца поздравляем Вас с Днём учителя!
Мы — ваши четвероклассники, и мы знаем, как сильно нам повезло,
что именно вы стали нашим первым Учителем.
С самого первого звонка вы были рядом —
научили нас читать и писать,
решать задачки и верить в свои силы.
Вы вложили в нас не только знания,
но и частичку своего сердца.
Вы научили нас быть добрыми, дружными, справедливыми.
Вы были с нами, когда мы ошибались,
и радовались вместе с нами каждому успеху.
Спасибо вам за заботу, терпение, тёплые слова,
за веру в каждого из нас.
Мы уже подросли, и скоро пойдём дальше,
но вы навсегда останетесь нашим любимым Учителем,
с которого всё началось.
Мы вас очень ценим и любим!
Желаем вам крепкого здоровья, радости, вдохновения
и самых послушных, добрых учеников!
С любовью и глубоким уважением ваш 4 «Б» класс и родители, общеобразовательная школа №17!
