Дорогая и любимая наша, Жанылсын Буркатовна!

От всего сердца поздравляем Вас с Днём учителя!

Мы — ваши четвероклассники, и мы знаем, как сильно нам повезло,

что именно вы стали нашим первым Учителем.

С самого первого звонка вы были рядом —

научили нас читать и писать,

решать задачки и верить в свои силы.

Вы вложили в нас не только знания,

но и частичку своего сердца.

Вы научили нас быть добрыми, дружными, справедливыми.

Вы были с нами, когда мы ошибались,

и радовались вместе с нами каждому успеху.

Спасибо вам за заботу, терпение, тёплые слова,

за веру в каждого из нас.

Мы уже подросли, и скоро пойдём дальше,

но вы навсегда останетесь нашим любимым Учителем,

с которого всё началось.

Мы вас очень ценим и любим!

Желаем вам крепкого здоровья, радости, вдохновения

и самых послушных, добрых учеников!

С любовью и глубоким уважением ваш 4 «Б» класс и родители, общеобразовательная школа №17!

Условия: объем письма не более 2000 знаков. (Не заметка) Необходим печатный текст, а не написанный «от руки». Укажите ОБЯЗАТЕЛЬНО фамилия учителя (ФИО), ФИО автора письма, учебное заведение. Можно приложить фото с учителем.

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ

