Я, Галиева Альбина Рахатовна, ученица 3 «Г» класса общеобразовательной школы имени Абая г. Костанай хочу поздравить свою первую учительницу Бижанову Махабат Кабдуалиевну с предстоящим праздником «День учителя».

Желаю Вам счастья, здоровья и отличного настроения. Вы для меня как вторая мама, очень ценю и люблю Вас!

Спасибо Вам за терпение, внимательность, доброту и заботу к своим ученикам!

Отправляйте на электронную почту alau_tv@mail.ru или на номер whatsapp 8-707-558-35-13 с пометкой #письмоучителюнаалау

Лучшие письма будут опубликованы на сайте alau.kz.

Давайте вместе скажем слова благодарности тем, кто каждый день отдаёт нам свои знания, силы и душу!

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ



"За 85 000 тенге не будут работать". Аким Костаная раскритиковал предпринимателей, занижающих зарплаты На совещании в акимате руководитель управления госдоходов по Костанаю Азамат Кожуков, сообщил, что специальные комиссии... Новшества в правилах развода – объяснения для казахстанцев В Казахстане изменили правила расторжения брака. В "Правительстве для граждан" 23 сентября 2025 года рассказали,... "Зависит от ваших потребительских запросов" - министр о ценах на говядину На брифинге правительства 23 сентября 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал ситуацию...