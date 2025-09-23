 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Бижанова Махабат Кабдуалиевна

— Сегодня, 10:43
Я, Галиева Альбина Рахатовна, ученица 3 «Г» класса общеобразовательной школы имени Абая г. Костанай хочу поздравить свою первую учительницу Бижанову Махабат Кабдуалиевну с предстоящим праздником «День учителя».

Желаю Вам счастья, здоровья и отличного настроения. Вы для меня как вторая мама, очень ценю и люблю Вас!

Спасибо Вам за терпение, внимательность, доброту и заботу к своим ученикам!

