Дорогие наши учителя!

От всей души поздравляем вас с Днём учителя!

Спасибо за ваш труд, терпение и мудрость, за то, что каждый день вкладываете в наших детей частичку своей души. Благодаря вам они учатся мечтать, открывать новые горизонты и становиться лучше.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и вдохновением, пусть здоровье будет крепким, а сердце — гордым за учеников. Желаем вам благодарных детей, уважения родителей и гармонии во всём. Пусть каждый день дарит вам счастье и новые силы для вашего великого дела!

Отдельные слова благодарности хотим выразить нашей любимой классной руководительнице — Боковой Наталье Ивановне.

Дорогая Наталья Ивановна, вы стали для наших детей не только учителем, но и наставником, другом, поддержкой и примером. Ваша доброта, внимание и забота делают школьные годы по-настоящему светлыми и радостными. Спасибо вам за тепло, которым вы окружаете каждого ребёнка, и за огромный труд, который вы вкладываете в их развитие.

Мы желаем вам крепкого здоровья, бесконечного вдохновения и самых счастливых моментов в жизни. Пусть ваши глаза всегда светятся радостью, а рядом будут любящие и благодарные ученики!

С уважением и признательностью,

родители и ученики 5 «Б» класса, гимназия им. М.Горького

