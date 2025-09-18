Уважаемая Болотова Жанна Анатольевна!
Хотим сказать Вам огромное спасибо за всё, что Вы для нас делаете. Благодаря Вам учеба становится не только важным делом, но и чем-то светлым, интересным и вдохновляющим.
Вы умеете поддержать в нужный момент, подбодрить добрым словом и помочь поверить в себя.
Мы очень ценим Вашу доброту, терпение и заботу.
Вы — не просто учитель, а человек, который оставляет в душе след на всю жизнь.
Спасибо Вам за Ваш труд, за сердце, которое
Вы вкладываете в каждого ученика. Пусть у Вас всегда будет много поводов для радости и гордости, а рядом будут только благодарные и искренние люди.
С теплом и уважением, Ваш 4 «А» класс школа *6
Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!
Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ
604 963 тенге: рост средней зарплаты прогнозируют в Казахстане
Когда планируют разобраться с школами-долгостроями в Костанае
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.