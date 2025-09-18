 Ya Metrika Fast
USD 541.01 EUR 640.34 RUB 6.52

«Письмо учителю» — Болотова Жанна Анатольевна

— Сегодня, 11:46
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Болотова Жанна Анатольевна

Уважаемая Болотова Жанна Анатольевна!

Хотим сказать Вам огромное спасибо за всё, что Вы для нас делаете. Благодаря Вам учеба становится не только важным делом, но и чем-то светлым, интересным и вдохновляющим.
Вы умеете поддержать в нужный момент, подбодрить добрым словом и помочь поверить в себя.
Мы очень ценим Вашу доброту, терпение и заботу.
Вы — не просто учитель, а человек, который оставляет в душе след на всю жизнь.
Спасибо Вам за Ваш труд, за сердце, которое
Вы вкладываете в каждого ученика. Пусть у Вас всегда будет много поводов для радости и гордости, а рядом будут только благодарные и искренние люди.

С теплом и уважением, Ваш 4 «А» класс школа *6

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

Читайте условия и опубликованные письма ЗДЕСЬ





Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.