Уважаемая Болотова Жанна Анатольевна!

Хотим сказать Вам огромное спасибо за всё, что Вы для нас делаете. Благодаря Вам учеба становится не только важным делом, но и чем-то светлым, интересным и вдохновляющим.

Вы умеете поддержать в нужный момент, подбодрить добрым словом и помочь поверить в себя.

Мы очень ценим Вашу доброту, терпение и заботу.

Вы — не просто учитель, а человек, который оставляет в душе след на всю жизнь.

Спасибо Вам за Ваш труд, за сердце, которое

Вы вкладываете в каждого ученика. Пусть у Вас всегда будет много поводов для радости и гордости, а рядом будут только благодарные и искренние люди.

С теплом и уважением, Ваш 4 «А» класс школа *6

