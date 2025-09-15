 Ya Metrika Fast
«Письмо учителю» — Бондарь Злата Владимировна

— Сегодня, 12:04
Дорогая наша Злата Владимировна, от лица детей 3 «В» класса ОШ 16 и их родителей хотим выразить вам огромную благодарность и от чистого сердца сказать Вам большое спасибо за Ваш труд, за Ваше терпение, за Ваше умение находить в каждом ребенке талант, за Ваши старания, за Вашу поддержку.

Ваша преданность и профессионализм создают основу для их будущего, и за это мы вам бесконечно признательны.
Мы искренне желаем Вам здоровья, благополучия, крепких сил и замечательного настроения. Пусть каждый день открывает что-то новое и доброе не только для наших детей, но и для Вас.

С наступающим Днём учителя!

С уважением и благодарностью — дети и родители 3 «В» класса, ОШ 16 г.Костанай Бондарь Злата Владимировна

 



