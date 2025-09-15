"Письмо учителю" - Мусиенко Елена Анатольевна
Дорогая Елена Анатольевна! Поздравляю Вас с Днём учителя! Сегодня для меня особенный день, ведь я...
Ваша преданность и профессионализм создают основу для их будущего, и за это мы вам бесконечно признательны.
Мы искренне желаем Вам здоровья, благополучия, крепких сил и замечательного настроения. Пусть каждый день открывает что-то новое и доброе не только для наших детей, но и для Вас.
С наступающим Днём учителя!
С уважением и благодарностью — дети и родители 3 «В» класса, ОШ 16 г.Костанай Бондарь Злата Владимировна
