Дорогая Елена Владимировна!

Вспоминая школьные годы, мы понимаем, какое счастье нам выпало — встретить именно Вас. Вы пришли к нам в шестом классе и стали нашим любимым классным руководителем. С Вами мы прошли все школьные годы до самого выпуска, и именно с Вами у нас сложилась та особая связь, которая живёт и сегодня.

Вы сумели объединить тридцать учеников в дружный коллектив, где каждый чувствовал Ваше внимание и заботу.

С Вами жизнь в школе кипела и за пределами уроков. Поездки в пять городов Узбекистана, Карпаты, незабываемая поездка в Ленинград, школьные праздники — всё это до сих пор стоит перед глазами. «Папа, мама и я – спортивная семья», «Русские посиделки» с родителями с частушками и костюмами, походы на природу — всё это было наполнено радостью, смехом и теплом.

Именно в одном из таких походов мы впервые назвали Вас «Нашей Самой Классной-Классной!». Это имя прижилось и осталось с нами навсегда, потому что именно так мы и чувствуем сегодня.

Прошли десятилетия, но мы до сих пор вместе. У нас есть группа выпускников «Еленушка», и мы не только общаемся, но и встречаемся, празднуем, радуемся приезду одноклассников из разных стран. Благодаря Вам наша дружба живёт и крепнет, а Вы по-прежнему остаетесь для нас центром притяжения. Вы знаете не только нас, но и наших родителей по имени-отчеству, а теперь уже и наших вторых половин, наших детей и даже внуков. Вы всегда интересуетесь их делами и продолжаете поддерживать нас не только в трудные, но и в счастливые моменты.

Мы благодарны судьбе, что именно Вы стали нашим Учителем. Вы подарили нам знания, пример доброты и человечности, и самое главное — дружбу на всю жизнь.

Спасибо Вам, дорогая Елена Владимировна, за всё, что Вы сделали и продолжаете делать для нас. Для нас Вы навсегда останетесь «Нашей Самой Классной-Классной»!

С любовью и благодарностью,

Выпускники 11-Б класса

Заречной средней школы

Выпуск 1991 года

