Письмо учителю КГУ «Физико-математического лицея отдела образования города Костанай» Будиловой Елене Михайловне!
Уважаемая Елена Михайловна!
В этот светлый и значимый день — День учителя — примите самые искренние поздравления и слова благодарности от родителей выпускника 11 «А» класса 2025 года, Дементьева Кирилла.
Спасибо Вам за преданность своему делу, терпение и бесконечную мудрость, с которыми Вы ведёте детей к знаниям. Вы не просто учитель — Вы наставник, который формирует характер, воспитывает стремление к достижениям и помогает поверить в собственные силы.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть каждый новый день приносит радость, а успехи учеников будут для Вас лучшей наградой. Пусть уважение коллег, любовь учеников и признательность родителей сопровождают Вас всегда.
С благодарностью и наилучшими пожеланиями,
родители выпускника 11 «А» класса
Дементьева Кирилла
Прием писем завершен. Всем спасибо большое за участие. Всем письма можно найти ЗДЕСЬ.
