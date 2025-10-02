 Ya Metrika Fast
Письмо учителю КГУ «Физико-математического лицея отдела образования города Костанай» Будиловой Елене Михайловне!

Уважаемая Елена Михайловна!

В этот светлый и значимый день — День учителя — примите самые искренние поздравления и слова благодарности от родителей выпускника 11 «А» класса 2025 года, Дементьева Кирилла.

Спасибо Вам за преданность своему делу, терпение и бесконечную мудрость, с которыми Вы ведёте детей к знаниям. Вы не просто учитель — Вы наставник, который формирует характер, воспитывает стремление к достижениям и помогает поверить в собственные силы.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть каждый новый день приносит радость, а успехи учеников будут для Вас лучшей наградой. Пусть уважение коллег, любовь учеников и признательность родителей сопровождают Вас всегда.

С благодарностью и наилучшими пожеланиями,
родители выпускника 11 «А» класса
Дементьева Кирилла

