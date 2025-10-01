Дорогая Алла Петровна, я глубоко признателен за ваш профессионализм и мудрое руководство.

Спасибо Вам за то, что поддерживаете высокий уровень учебного процесса и создаете условия для всестороннего развития наших детей. Вы всегда отзывчивы и очень внимательны, не когда не оставите учеников в беде и протяните руку помощи.

Доброта спасёт мир. Спасибо за всё.

С/у ученик 8 школы. Ерменов Тимур

Акция ДО 1 октября. Письма присланные до 1 октября будут опубликованы до 5 октября.

