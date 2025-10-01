 Ya Metrika Fast
USD 549.06 EUR 644.87 RUB 6.66

«Письмо учителю» — Бурцева Алла Петровна

— Сегодня, 13:45
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Бурцева Алла Петровна

Дорогая Алла Петровна, я глубоко признателен за ваш профессионализм и мудрое руководство.

Спасибо Вам за то, что поддерживаете высокий уровень учебного процесса и создаете условия для всестороннего развития наших детей. Вы всегда отзывчивы и очень внимательны, не когда не оставите учеников в беде и протяните руку помощи.

Доброта спасёт мир. Спасибо за всё.

С/у ученик 8 школы. Ерменов Тимур

Акция ДО 1 октября. Письма присланные до 1 октября будут опубликованы до 5 октября. 


Изображение 4 для Прогноз погоды на 2-4 октября

Прогноз погоды на 2-4 октября

Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 октября представили синоптики Казгидромета.   На большей части территории Казахстана...
Сегодня, 14:16



Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.